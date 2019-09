„Polityka" Patryka Vegi. Warto iść na ten film do kina?

Chocholi taniec Macierewicza (Janusz Chabior) z Misiewiczem (Antoni Królikowski) to smutny symbol Polski ostatnich lat. Ten tekst to nie recenzja, raczej opinia i kilka wniosków wyciągniętych po seansie najnowszego filmu Patryk Vegi.

PS Czytam w sieci recenzje „Polityki”, gdzie często pada względem Patryka Vegi zarzut, że fragmenty jego filmu są przekoloryzowane. Na Boga! Przecież to nie dokument, tylko fikcja! Dlaczego autor nie może sobie pozwolić na ubarwienie pewnych scen? „Polityka” to kolejna przaśna karykatura rzeczywistości podkręcona do maksimum absurdu. Jeśli ktoś myślał, że Vega stworzy obraz dokumentalny, który wstrząśnie naszym krajem, to jest zwykłym naiwniakiem.