Polityka Migracyjna Polski - komentarz Michała Krupińskiego

O prognozy gospodarcze i faktyczną sytuację na rynku pracy najlepiej jest pytać specjalistów, którzy od lat są związani z branżą finansową, a przy tym sami kierują przedsiębiorstwami zatrudniającymi tysiące pracowników. Bez wątpienia jest nim między innymi Michał Krupiński (Michał Krupiński – kariera, doświadczenie, kim jest?), czyli obecny szef drugiego największego banku w Polsce i ekspert, który w ciągu kilkunastu lat kariery piastował stanowiska kierownicze w wielu wiodących instytucjach. Jaka będzie kondycja gospodarki w najbliższym czasie? W czym należy upatrywać zagrożeń dla Polski? Co stanowi problem dla polskiego rynku pracy? Odpowiedzi na te pytania spróbujmy znaleźć z pomocą Michała Krupińskiego.

Odpowiedzialna polityka imigracyjna wyzwaniem dla Polski

We wrześniu 2019 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,1% i była najniższą od 30 lat. W kilku województwach nie przekroczyła ona 4%, a w rekordowym, Wielkopolskim, sięgnęła zaledwie 2,8%. Warto zauważyć, że jeszcze 3-4 lata temu wskaźnik ten regularnie przybierał dwucyfrową wartość, a w ostatnich 2 latach spadał mimo oznak spowolnienia gospodarczego. Sytuację na rynku pracy można więc uznać za bardzo dobrą, ale pod warunkiem, że patrzy się z perspektywy pracowników i osób poszukujących zatrudnienia. Z punktu widzenia pracodawców nie jest już ona tak korzystna – jak mówi Michał Krupiński, w większości firm, z którymi kontaktuje się jego bank, po prostu brakuje ludzi do pracy.

W Polsce od kilkunastu lat wskaźnik przyrostu naturalnego oscyluje wokół zera, tak więc nawet nagłe odwrócenie trendu i radykalny wzrost liczby urodzeń nie rozwiążą problemów współczesnego rynku pracy. Z brakiem pracowników można poradzić sobie przede wszystkim poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki imigracyjnej.

Jak wynika z dokumentu „Polityka migracyjna Polski”, przygotowanego przez MSWiA, celem polityki migracyjnej jest system zarządzania migracjami, który sprzyja rozwojowi gospodarczemu, ale jednocześnie gwarantuje spójność społeczną, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Powinna ona zachęcać do powrotu Polaków, zwłaszcza tych ze Wschodu, i sprzyjać integracji oraz asymilacji cudzoziemców planujących na stałe zostać w Polsce. Jeśli chodzi o tych ostatnich, to z badania agencji zatrudnienia Personnel Service wynika, że aż 80% Ukraińców, czyli przedstawicieli najliczniejszej grupy imigrantów, przyjeżdża do naszego kraju nie ze względu na zarobki, ale chęć zamieszkania. To poważne wyzwanie, zwłaszcza że w 2019 roku przez polski rynek pracy „przewinęło się” ich aż ponad 1,2 miliona.

Prowadzenie działań z zakresu polityki migracyjnej jest istotne, niemniej jednak przedsiębiorstwa i gospodarka potrzebują również innych rozwiązań.

Inwestowanie w technologie szansą na uniknięcie pułapki średniego rozwoju

Jak zauważa Michał Krupiński, wiele przedsiębiorstw odchodzi od działalności opartej na dużych nakładach pracy i inwestuje w technologie: Największym wyzwaniem dla Polski zatem jest odpowiedzialna i długofalowa polityka imigracyjna plus to, co widzimy (np. jak rośnie nam leasing), że wiele firm (i słusznie) rezygnuje z działalności wymagającej dużych nakładów pracy i inwestuje w technologię. Widać to dobrze w sektorze bankowości, gdzie następuje szybka automatyzacja i robotyzacja wielu procesów, które do tej pory były wykonywane przez ludzi.

Technologie redukują popyt na pracowników również w innych branżach, co z jednej strony pozwala ominąć problem małej liczby rąk do pracy, a z drugiej zaś, stanowi szansę na uniknięcie pułapki średniego rozwoju (średniego dochodu). Coraz więcej polskich firm zdaje sobie z tego sprawę, a to, niesie pozytywne skutki dla całej gospodarki.

Tania siła robocza, odtwarzanie rozwiązań technicznych najbogatszych gospodarek zachodnich, czy też wysokie zwroty z inwestycji spowodowane wysokim popytem na kapitał, na pewnym etapie rozwoju kraju nie wystarczą do dalszego wzrostu gospodarczego. Szansą na dogonienie zamożnych gospodarek jest przejście na model wzrostu, który bazuje na innowacjach i akumulacji technicznie zaawansowanego kapitału. Dlatego też, jak wynika ze słów Michał Krupińska, choć odpowiedzialna polityka imigracyjna jest ważnym wyzwaniem dla Polski, równie istotne jest inwestowanie w technologie. Żeby polskie społeczeństwo mogło dalej się bogacić, innowacje są niezbędne.

Jak wygląda obecnie i co dalej z kondycją polskiej gospodarki?

Według Michała Krupińskiego sytuacja gospodarcza w Polsce wprawdzie nadal jest dobra, jednak jednocześnie widać już pewne oznaki spowolnienia. W drugim kwartale 2019 roku wzrosła ona 4,5% rok do roku, natomiast zgodnie z prognozami na kolejny rok powiększy się o 3,5%. Wyniki te mogłyby być jeszcze lepsze, ale osłabia je „rozlanie” spowolnienia gospodarczego (tzw. spillover) z Niemiec.

Istotnym problemem jest również wspomniany brak rąk do pracy, który wielu firmom utrudnia swobodne funkcjonowanie. Brakuje między innymi elektryków, kierowców, kucharzy, piekarzy, brukarzy, fryzjerów, mechaników samochodowych, czy też robotników budowlanych i murarzy – i to mimo dużego napływu pracowników z Ukrainy. Kolejnym negatywnym czynnikiem jest fakt, że gospodarki są już w późnej fazie cyklu wzrostu, dlatego pojawienie się w najbliższych latach wyraźnego spowolnienia, a nawet recesji, jest niemal pewne.

Prezes Pekao ocenia, że na tę chwilę dobrze funkcjonują inwestycje publiczne i widać kontynuację silnej dynamiki konsumpcji. Dostrzegalne jest też ożywienie w inwestycjach prywatnych, przy czym w tym zakresie przydałby się silniejszy wzrost.

Ewidentnym sukcesem Polski jest natomiast wyjście z roli importera netto towarów oraz usług, i przeistoczenie się w coraz bardziej znaczącego eksportera netto. W ostatnich trzech latach nadwyżka w handlu zagranicznym wynosiła rekordowe 70-80 miliardów złotych, przy czym trzeba podkreślić, że za ten dynamiczny wzrost w istotnym stopniu odpowiadają zagraniczne koncerny, które podłączyły Polskę do globalnych łańcuchów dostaw. W tym zakresie Polska może jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję, ale produkcja eksportowa musi zmienić swój głównie podwykonawczy charakter, a także odważnie wkroczyć na rynki pozaeuropejskie.

