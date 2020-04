Policyjny śmigłowiec patroluje miasto także w święta. Czy wrocławianie siedzą w domach? [FILM]

Policjanci każdego dnia latają helikopterem nad Wrocławiem i sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają obowiązujących przepisów. Nie inaczej będzie także teraz - podczas Wielkanocy. Wygląda na to, że stosujemy się do zakazu gromadzenia się i przemieszczania. Zobacz, co zarejestrowały policyjne kamery. Wrocław wygląda na opustoszały.

Mimo pięknej pogody za oknem, przypominamy, że w te święta nie można spacerować po lesie, spotykać się w grupach ani urządzać wycieczek rowerowych. Trzeba pozostać w domach. To, czy stosujemy się do obowiązujących obecnie zakazów i nakazów, sprawdzają policjanci. Oprócz codziennie kierowanych na ulice Dolnego Śląska patroli policyjnych, nad miastami czuwa też policyjny helikopter. Z góry lepiej widać jak wygląda sytuacja w naszym województwie, czy mieszkańcy zostali w domach, czy przestrzegają przepisów. Mundurowi dbają też w taki sposób o bezpieczeństwo w tym trudnym okresie dla naszego kraju - mówi asp. szt. Monika Kaleta, KWP we Wrocławiu. Zobaczcie, co nagrała policyjna kamera: KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK! Wideo