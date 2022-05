Policyjny pościg ulicami Wrocławia. Radiowóz staranował przystanek i uderzył w tramwaj! [ZDJĘCIA] Jarosław Jakubczak

We wtorek (10 maja) przed godz. 14 w okolicy placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu policjanci chcieli zatrzymać do kontroli mercedesa. Jego kierowca nie zareagował jednak na sygnały funkcjonariuszy i zaczął uciekać.