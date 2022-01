Policyjna obława po strzelaninie na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Bandyci ciągle na wolności! Andrzej Zwoliński

Coraz więcej wiadomo o tym, co wydarzyło się w poniedziałkowy (17 stycznia) wieczór w rejonie skrzyżowania ulic Hallera i Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Gdy policjanci próbowali zatrzymać samochód z mężczyznami, którzy wcześniej ukradli paliwo na pobliskiej stacji benzynowej, ci zaczęli uciekać, potrącając policjanta. Odjeżdżające audi udało się zatrzymać po przestrzeleniu opon. Policjant z ranami nogi i barku trafił do szpitala.