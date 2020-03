Policjanci ze Środy Śląskiej odzyskali skradzione auto warte pół miliona złotych!

Czarny, luksusowy aston martin padł łupem złodziei w okolicach Środy Śląskiej. Policja zatrzymała 4 osoby, mieszkańców powiatu wrocławskiego i średzkiego w wieku od 30 do 44 lat. Skradzione auto odnaleźli na posesji jednego z podejrzanych. Cała czwórka usłyszała zarzuty przywłaszczenia auta, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Średzcy policjanci zatrzymali cztery osoby w związku ze sprawą przywłaszczenia luksusowego pojazdu o wartości nie mniejszej niż 480 tysięcy złotych. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu wrocławskiego i średzkiego w wieku od 30 do 44 lat. Przywłaszczony pojazd odnaleźli na posesji jednego z podejrzanych. Zatrzymane osoby trafiły do policyjnego aresztu. Cała czwórka usłyszała zarzuty przywłaszczenia auta. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Przestępstwo przywłaszczenia mienia zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Koronawirus mniej groźny niż grypa? Wideo