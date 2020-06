Policjanci potrącili motocyklistę na ul. Legnickiej. Mężczyzna jest ciężko ranny (ZOBACZCIE ZDJĘCIA)

- Połamane żebra, kość biodrowa, noga i ręka. Zapadnięte prawe płuco, lewe uszkodzone. Pęknięta prawa nerka. Uszkodzony kręgosłup - to lista obrażeń Damian Potemski.

W ubiegłym tygodniu policja potrąciła go na ulicy Legnickiej. Pan Damian jechał skuterem.

- Radiowóz poruszał się z włączonymi sygnałami uprzywilejowania - twierdzą policjanci. - Sygnał włączyli w ostatniej chwili - odpowiada pan Damian. I nie ma wątpliwości: wypadek był winą policji. Motocyklista szuka teraz świadków.

35-letni Damian Potemski sam odezwał się do nas ze szpitala im. T. Marciniaka przy ulicy Fieldorfa we Wrocławiu. W czwartek 18 czerwca po godzinie 18 oznakowany radiowóz uderzył w jadącego na skuterze mężczyznę. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Legnickiej i Słubickiej.