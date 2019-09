Policja wyłapuje kierowców, którzy blokowali korytarz życia na A4

Przed południem 26 sierpnia trasa została zablokowana po tym jak dwa tiry zderzyły się pomiędzy węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie. Powstał 17 – kilometrowy korek. Kierowcy, którzy próbowali z niego wyjechać łamiąc prawo, teraz będą mieli kłopoty.

Policja analizuje zapisy nagrań m in. z samochodu straży pożarnej. Ustaliła już dane 55 samochodów. Wobec dwudziestu kierowców wszczęto już postępowania o wykroczenie. To auta z całego kraju. Niektóre są zarejestrowane na firmy leasingowe, ale i to nie uratuje kierowców. Policja zwróciła się już do właściciel aut po informacje kto takie auto użytkuje.

OTO MATERIAŁ NAGRANY PRZEZ STRAŻAKÓW - KOPALNIA WIEDZY DLA POLICJI, MANDATY JUŻ SIĘ SYPIĄ!