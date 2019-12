Policja: Nie strzelajcie koło schroniska dla zwierząt i wrocławskiego zoo!

Wszystkich, którym na sercu leży los zwierząt, prosimy o to, aby powstrzymali się od odpalania fajerwerków w pobliżu wrocławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, a także w pobliżu zoo

- mówi st. sierż. Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Czworonogi, które służą w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu są szkolone do tego, aby nie bać się wystrzałów. Już na etapie typowania do szkolenia, wybierane są psy, które nie są bojaźliwe. Później w toku szkolenia, ich odporność na hałasy jest tylko podnoszona. Policyjny pies nie może uciec, gdy usłyszy wystrzał z pistoletu lub eksplozję granatu hukowego. Ich przewodnicy są zatem spokojni o swoich czworonożnych podopiecznych