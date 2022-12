Polecani ortopedzi z Wrocławia. Do tych specjalistów umówicie się w grudniu [ADRESY, TERMINY] Monika Fajge

Zimowa aura sprzyja urazom. Na oblodzonym czy ośnieżonym chodniku łatwo stracić równowagę i upaść. Zwichnięcia, złamania oraz inne urazy kostne to schorzenia, które leczy ortopeda. Do specjalistów z Wrocławia możecie umówić się prywatnie, albo "na NFZ". W przypadku opcji nr 2, musicie liczyć się z kolejkami. Najbliższy wolny termin to styczeń przyszłego roku. Przedstawiamy Wam ranking ortopedów, którzy w dziedzinie kardiologii są najbardziej polecani przez samych pacjentów. Do tych zapiszecie się jeszcze w grudniu. Zestawienie sporządziliśmy na podstawie serwisu znanylekarz.pl.