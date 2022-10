Pół serduszka Antosia ze Świebodzic. Dzień do zakończenia zbiórki, brakuje już tylko 20 000 zł na operację 2-letniego Antoniego Sobeckiego

Rodzice usłyszeli porażającą diagnozę podczas badań prenatalnych.

,,Wasz synek ma wadę serca, jest to najcięższa ze wszystkich wad, ma połowę serduszka - to HLHS..." - przekazali lekarze.

Zawalił nam się cały świat. Jeździliśmy do różnych specjalistów w całym kraju, by szukać ratunku. Wszyscy potwierdzali brutalną diagnozę, a my z każdą kolejną wizytą baliśmy się coraz bardziej… To wtedy rozpoczął się nasz koszmar i niekończąca się walka o życie naszego synka - opisują rodzice na siepomaga.pl, gdzoe trwa zbiórka na kolejną, tym razem nierefundowaną operację Antoniego Sobeckiego ze Świebodzic.