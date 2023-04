"Pokazy ludzkich dziwolągów": polski "człowiek lew" i "kobieta ptak". Na ich spektakle przychodziły tłumy, a organizatorzy zarabiali krocie

Cierpienie ludzi przekute w biznes. Niektórzy byli zmuszani do występów

Jednym ze sztandarowych "aktorów" Barnuma był Generał Tom Thumb (Charles Sherwood Stratton), który został przez niego adoptowany. Wyjątkowość Startttona polegała na tym, że urodził się jako normalne, zdrowe dziecko, które rosło prawidłowo do 6 miesiąca życia, a potem przestało. Amerykański impresario nauczył go śpiewu, tańca, pantomimy oraz wcielania się w znane postacie, takie jak Napoleon Bonaparte i uczynił Generała międzynarodową gwiazdą.

Cyrk braci Ringling oferował "pokazy dziwolągów". Za kilka dolarów oglądano "dziewczynę wielbłądzicę" i "człowieka węża"

Obok muzeum Barnuma prężnie rozwijały się cyrki, które objeżdżały różne amerykańskie miasta i jeden z nich również był jego własnością. Po śmierci przedsiębiorcy wykupili go bracia Ringling, którzy już wcześniej oferowali widowni "pokazy dziwolągów". One same straciły na popularności w latach dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy zaczęły powstawać parki rozrywki i kina. Nałożył się na to również wielki kryzys gospodarczy oraz strajki związków zawodowych.