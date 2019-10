W czwartek (10 października 2019 r.) we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym odbędzie się specjalny pokaz świetlny przygotowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Zobaczycie, jak można oświetlać tereny zielone, aby nie szkodzić roślinom i zwierzętom. Iluminację będzie można oglądać od czwartku do niedzieli (13 października) w godz. 18.45-22 (wejście do Ogrodu od ulicy Kanoniej). Wydarzenie to jest częścią XXII Forum Architektury Krajobrazu poświęconego trudnym krajobrazom.