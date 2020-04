POKAŻ TALENT! Wybieramy Fotograficzne Talenty Roku 2020 - W poniedziałek koniec pierwszego etapu głosowania!

__________________

Dziś praktycznie każdy może spróbować swoich sił w fotografii. Rozwój technologiczny i łatwa dostępność dobrego sprzętu w rozsądnych cenach sprawiły, że zaciera się granica pomiędzy profesjonalistami i amatorami. Imponujące pod względem jakości zdjęcia można robić... smartfonem.

Brak ograniczeń technicznych oznacza, że na pierwszy plan wysuwa się TALENT - dar patrzenia na świat fotograficznym kadrem, tworzenia oryginalnej kompozycji obrazu, umiejętność wyławiania tego, co wyjątkowe i uchwycenia w kadrze ulotnych emocji. W tym wszystkim bardzo często amatorzy dorównują profesjonalistom, a nawet ich przerastają.

Ogromny wpływ na rozwój fotograficznej pasji mają dziś media społecznościowe. Właśnie tam chwalimy się naszymi pięknymi zdjęciami, tam swoje uznanie i podziw wyrażają nasi znajomi.

W ramach wielkiej akcji POKAŻ TALENT! odkryjemy fotograficzne talenty z naszego regionu!

Trzy etapy głosowania

Fotograficzne Talenty Roku naszego regionu zostaną wybrane w głosowaniu publiczności prowadzonym w trzech etapach:

Eliminacje powiatowe - laureaci zostaną wybrani osobno w każdym powiecie naszego województwa

- laureaci zostaną wybrani osobno w każdym powiecie naszego województwa Eliminacje wojewódzkie - wezmą w nich udział zwycięzcy z powiatów

- wezmą w nich udział zwycięzcy z powiatów Regionalny finał - trzy osoby, które zdobędą najwięcej głosów w eliminacjach wojewódzkich powalczą o zwycięstwo w województwie i awans do ogólnopolskiego finału

- trzy osoby, które zdobędą najwięcej głosów w eliminacjach wojewódzkich powalczą o zwycięstwo w województwie i awans do ogólnopolskiego finału Półfinał ogólnopolski - wezmą w nich udział zwycięzcy regionalnych finałów z każdego województwa

- wezmą w nich udział zwycięzcy regionalnych finałów z każdego województwa Finał ogólnopolski - odbędzie się podczas wielkiej, ogólnopolskiego gali akcji POKAŻ TALENT! w Warszawie. Awansują do niego trzy osoby, które w półfinale zdobędą najwięcej głosów.

Promocja fotografów amatorów

- Udział w akcji to wielka promocja dla utalentowanych fotografów amatorów - mówi Bogusław Kaczmarek, menedżer akcji Pokaż talent! - Ich zdjęcia będą się ukazywać na łamach naszej gazety, a także w serwisie internetowym i na Facebooku. Po zakończeniu akcji zdjęcia laureatów ukażą się w specjalnym dodatku, który będzie dołączony do całego nakładu gazety.

Ważne terminy

Uwaga: W związku z wprowadzonymi we wtorek, 31 marca br. w całej Polsce i obowiązującymi do odwołania ograniczeniami wynikającymi z trwającej epidemii koronawirusa organizacja regionalnej gali plebiscytu Pokaż Talent! w pierwotnie planowanym terminie (pod koniec kwietnia) nie będzie możliwa. Co za tym idzie, konieczna jest również zmiana terminów przeprowadzenia kolejnych etapów głosowania - finałów wojewódzkich, półfinałów ogólnopolskich oraz ogólnopolskiej gali i finału.

W związku z tym podjęliśmy decyzję o zmianie terminów głosowania i przyjmowania zgłoszeń w pierwszym etapie akcji. Zmiana ma na celu zachowanie ciągłości akcji i dostosowanie jej przebiegu do zaistniałej sytuacji. Nowe terminy gal oraz kolejnych etapów akcji zostaną ustalone po zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią.

Wszystkie wprowadzone zmiany mają i będą mieć swoje odzwierciedlenie w regulaminie plebiscytu.

Głosowanie publiczności w pierwszym etapie akcji - w powiatowych eliminacjach rozpocznie się w czwartek, 12 marca i będzie trwać do poniedziałku, 20 kwietnia do godz. 20:30.

i będzie trwać do godz. 20:30. Zwycięzcy z powiatów awansują (zachowując zdobyte głosy) do regionalnych eliminacji, które rozpoczną się w piątek, 24 kwietnia i będą trwać do czwartku, 14 maja do godz. 21:30.

i będą trwać do godz. 21:30. Trzy osoby, które zdobędą najwięcej głosów w województwie wezmą udział w regionalnej gali akcji POKAŻ TALENT!, podczas której zostaną zaprezentowane ich prace.

Termin regionalnej gali POKAŻ TALENT! oraz kolejnych etapów głosowania zostanie ustalony po zniesieniu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

Czekają rewelacyjne nagrody!

Osoby, które w pierwszym etapie głosowania - eliminacjach powiatowych otrzymają najwięcej głosów w mieście lub powiecie, zdobędą:

tytuł Fotograficzny Talentu Roku w mieście lub powiecie

w mieście lub powiecie dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

potwierdzający zdobycie tytułu publikację wybranego zdjęcia w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu gazety

w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu gazety awans do eliminacji regionalnych z zachowaniem zdobytych głosów

W regionalnych eliminacjach osoba, która otrzyma najwięcej głosów zdobędzie:

tytuł Fotograficznego Talentu Roku w województwie

w województwie dyplom potwierdzający zdobycie tytułu wręczany podczas regionalnej gali "POKAŻ TALENT!"

potwierdzający zdobycie tytułu wręczany podczas regionalnej gali "POKAŻ TALENT!" dwuosobowe zaproszenie na galę

na galę prezentację zdjęć podczas gali

publikację wybranego zdjęcia na okładce dodatku "POKAŻ TALENT!", który w czerwcu zostanie dołączony do całego nakładu gazety

na okładce dodatku "POKAŻ TALENT!", który w czerwcu zostanie dołączony do całego nakładu gazety prezentację (rozmowa o fotograficznym hobby) w dodatku "POKAŻ TALENT!"

(rozmowa o fotograficznym hobby) w dodatku "POKAŻ TALENT!" awans do regionalnego finału akcji z zachowaniem zdobytych głosów

z zachowaniem zdobytych głosów wręczany podczas gali voucher o wartości 2000 złotych na zakup sprzętu fotograficznego

Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w eliminacjach regionalnych otrzymają:

awans do regionalnego finału akcji z zachowaniem zdobytych głosów

z zachowaniem zdobytych głosów dyplom potwierdzający zdobycie wyróżnienia wręczany podczas regionalnej gali "POKAŻ TALENT!"

potwierdzający zdobycie wyróżnienia wręczany podczas regionalnej gali "POKAŻ TALENT!" dwuosobowe zaproszenie na regionalną galę

na regionalną galę prezentację zdjęć podczas gali

voucher na zakup sprzętu fotograficznego o wartości 1500 złotych i 1000 złotych za zajęcie odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca w wojewódzkim półfinale

i za zajęcie odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca w wojewódzkim półfinale prezentację (rozmowa o fotograficznym hobby) w dodatku "POKAŻ TALENT!"

Nagrodą dla zwycięzcy finału regionalnego w kategorii Fotograficzny Talent Roku będzie:

tytuł Fotograficzny Talentu Roku w regionie

w regionie statuetka wręczana podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT!

wręczana podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! awans do ogólnopolskiego półfinału z zachowaniem zdobytych głosów

z zachowaniem zdobytych głosów dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolska galę POKAŻ TALENT!

na ogólnopolska galę POKAŻ TALENT! dodatkowa nagroda finansowa w wysokości 1000 złotych

Trzy osoby, spośród zwycięzców finałów regionalnych ze wszystkich województw, które w ogólnopolskim półfinale zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

awans do wielkiego ogólnopolskiego finału akcji

dyplom potwierdzający awans

potwierdzający awans prezentację podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie

NAGRODA GŁÓWNA przyznana w głosowaniu publiczności w finale podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie to:

tytuły FOTOGRAFICZNY TALENT ROKU POLSKI 2020

statuetka

główna nagroda - wyjazd do USA na FOTOWYPRAWĘ MONTANA & WYOMING organizowaną przez renomowany Klub Podróży Horyzonty

Nagroda obejmuje przelot do USA, transport na miejscu, noclegi w hotelach ze śniadaniem, opiekę przewodnika i ubezpieczenie.

Partner akcji

