POKAŻ TALENT! Pora na pierwszy krok do sławy i kariery - GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE! Możesz się jeszcze zgłosić do akcji - czekają nagrody!

Każdy z nas ma jakiś talent - wyjątkową zdolność, dar. Można go rozwijać lub zmarnować. Często niestety pozostaje on nieodkryty. Czasem z braku czasu, czasem z powodu nieśmiałości, obawy przed wystąpieniami publicznymi, oceną innych i krytyką, a czasem tylko dlatego, że nie zdarza nam się okazja, szansa, aby pokazać, na co nas stać.

Jak przesyłać zgłoszenie

Aby zgłosić siebie lub swoje dziecko do akcji POKAŻ TALENT!, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny przy wynikach głosowania w danej kategorii plebiscytu. W przypadku większości kategorii kluczowym elementem zgłoszenia jest filmik prezentujący talent.

To nie musi być profesjonalne nagranie czy film. Może to być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym czy kamerą . Później wystarczy opublikować filmik w serwisie Facebook lub Youtube i link do niego wpisać w formularzu zgłoszeniowym (tu znajdziesz więcej informacji o tym, jak przygotować i przesłać wideo w ramach zgłoszenia - KLIKNIJ i przeczytaj).

Z powiatu na ogólnopolską scenę

Akcja będzie prowadzona w kilku etapach:

ZGŁOSZENIA - najpierw będziemy szukać talentów w każdym powiecie zapraszając Czytelników i internautów do przesyłania zgłoszeń do akcji

- najpierw będziemy szukać talentów zapraszając Czytelników i internautów do przesyłania zgłoszeń do akcji ELIMINACJE - w pierwszym etapie, w każdej kategorii, w głosowaniu publiczności, zostaną wybrane osoby i zespoły, które awansują do wojewódzkiego finału akcji zachowując zdobyte głosy

- w pierwszym etapie, w każdej kategorii, w głosowaniu publiczności, zostaną wybrane osoby i zespoły, które zachowując zdobyte głosy REGIONALNA GALA POKAŻ TALENT! - podczas imprezy, które odbędzie się pod koniec kwietnia, uczestnicy finału wojewódzkiego akcji wystąpią na żywo przed widownią i odbiorą nagrody finansowe za awans do finału wojewódzkiego oraz nagrody specjalne od patronów i partnerów akcji

- podczas imprezy, które odbędzie się pod koniec kwietnia, uczestnicy finału wojewódzkiego akcji i odbiorą do finału wojewódzkiego oraz FINAŁ REGIONALNY - głosami publiczności spośród finalistów zostaną wybrane osoby i zespoły, które będą reprezentować nasze województwo w wielkim ogólnopolskim finale akcji i będą mieć szanse na zdobycie głównych nagród

- głosami publiczności spośród finalistów zostaną wybrane osoby i zespoły, które i będą mieć szanse na zdobycie OGÓLNOPOLSKI PÓŁFINAŁ - zwycięzcy regionalnych finałów w każdej kategorii, z każdego województwa, zachowując głosy zdobyte od początku akcji, zmierzą się w krajowym półfinale, który wyłoni uczestników finałowej gali

- w każdej kategorii, z każdego województwa, zachowując głosy zdobyte od początku akcji, zmierzą się w krajowym półfinale, który wyłoni OGÓLNOPOLSKA GALA FINAŁOWA - akcję zakończy wielka finałowa gala w Warszawie transmitowana na żywo w internecie. Podczas tej gali ostatnie, finałowe głosowanie publiczności wyłoni zwycięzców - zdobywców głównych nagród

- akcję zakończy transmitowana na żywo w internecie. Podczas tej gali ostatnie, finałowe głosowanie publiczności wyłoni zwycięzców - zdobywców głównych nagród W kategoriach Talent Niezwykły, Talent Taneczny - Grupy i Małe Talenty głosowanie będzie prowadzone w jednym, ogólnopolskim etapie.

Anioły Talentu i Instruktorzy Tańca Roku

W ramach akcji POKAŻ TALENT! docenimy także tych, którzy na co dzień wspierają rozwój talentów - nauczycieli, założycieli i opiekunów zespołów artystycznych, osoby, które prowadzą zajęcia rozwijające kreatywność u małych dzieci. Do nagrody Anioł Talentu Roku będzie można także nominować osoby, które pełnią rolę mecenasa i wspierają finansowo rozwój talentów, a także np. pracowników samorządu zaangażowanych we wspieranie utalentowanych osób. Statuetki i nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas wielkiej regionalnej gali POKAŻ TALENT!

Osobno nagrodzimy także osoby, które rozbudzają w innych pasję do tańca. W głosowaniu publiczności zostanie przyznany tytuł Instruktora Tańca Roku.

KLIKNIJ - zagłosuj i zobacz wyniki

lub nominuj kandydata Anioł Talentu Instruktor Tańca

Wielka promocja talentu to klucz do sławy

Akcja POKAŻ TALENT! będzie miała ogromny zasięg. W naszym województwie prowadzi ją "Gazeta Wrocławska" - największy dziennik w regionie. Ale to w internecie promocja talentów będzie największa. W naszym serwisie, który w każdym miesiącu odwiedza ponad 4 miliony użytkowników, będzie można znaleźć aktualne wyniki głosowania publiczności, prezentacje kandydatów i galerie zdjęć oraz wideorozmowy z liderami rankingów. Będziemy ich przedstawiać także na naszym fanpage'u na Facebooku, który ma ponad 119 tysięcy fanów.

Jeszcze większa promocja czeka na zwycięzców z województwa, którzy awansują do krajowego finału akcji POKAŻ TALENT! Ogólnopolska gala, która odbędzie się Warszawie, będzie transmitowana na żywo w internecie. Uczestnicy finału zostaną zaprezentowani w dziennikach regionalnych w całej Polsce, a na Facebooku posty o zwycięzcach akcji zobaczy ponad 5 milionów użytkowników.

Specjalne nagrody od patronów i partnerów

Poza opisanymi poniżej nagrodami dla zwycięzców głosowania publiczności, na uczestników akcji będą czekać także specjalne, dodatkowe nagrody ufundowane i przyznane (niezależnie od wyników głosowania) przez patronów i partnerów akcji. Nagrody zostaną wręczone podczas regionalnej gali POKAŻ TALENT!

Europoseł Jarosław Duda nagrodzi wybrane osoby spośród wszystkich uczestników naszej akcji. Otrzymają one zaproszenia na wyjazd do Brukseli połączony z wizytą studyjną w Parlamencie Europejskim.

Roman Potocki , Starosta Powiatu Wrocławskiego nagrodzi wybrane osoby spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych do akcji w naszym regionie przyznając nagrody w łącznej wysokości 2000 złotych .

, Starosta Powiatu Wrocławskiego nagrodzi wybrane osoby spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych do akcji w naszym regionie przyznając nagrody w łącznej wysokości . Adam Myrda, Starosta Powiatu Lubińskiego ufundował tablet dla wybranego kandydata z powiatu lubińskiego.

Patroni naszej akcji

Partnerami akcji są:

Starostwo Powiatu Wrocławskiego

Starostwo Powiatu Lubińskiego

Ważne terminy

Głosowanie publiczności w pierwszym etapie akcji (z wyjątkiem kategorii Fotograficzny Talent Roku, Talent Niezwykły, Talent Taneczny - Grupy oraz Małe Talenty) - w eliminacjach - rozpocznie się w czwartek, 12 marca i będzie trwać do piątku, 17 kwietnia do godz. 21:30.

i będzie trwać do godz. 21:30. W kategorii Fotograficzny Talent Roku głosowanie będzie prowadzone najpierw osobno w każdym powiecie województwa - KLIKNIJ i czytaj więcej o tej kategorii akcji

głosowanie będzie prowadzone województwa - Głosowanie publiczności w kategoriach Talent Niezwykły oraz Talent Taneczny - Grupy rozpocznie się w czwartek, 12 marca i będzie trwać do czwartku, 28 maja do godz. 21:00.

i będzie trwać do godz. 21:00. Głosowanie publiczności w kategorii Małe Talenty rozpocznie się w czwartek, 12 marca i będzie trwać do czwartku, 16 kwietnia do godz. 20:00.

i będzie trwać do godz. 20:00. Regionalna gala POKAŻ TALENT! odbędzie się pod koniec kwietnia .

. Głosowanie w wojewódzkim finale rozpocznie się we wtorek, 5 maja , po regionalnej gali, i zakończy w czwartek, 14 maja o godz. 21:00.

, po regionalnej gali, i zakończy o godz. 21:00. Ogólnopolska gala z ostatecznym, finałowym głosowaniem odbędzie się w czerwcu w Warszawie.

Nagrody dla zwycięzców głosowania publiczności

CZEKAJĄ CENNE NAGRODY!

Poza specjalnymi nagrodami od partnerów i patronów akcji, na laureatów w poszczególnych kategoriach czekają następujące nagrody:

W kategoriach Talent Wokalny - soliści, Talent Muzyczny - soliści oraz Talent Taneczny - soliści i pary, w pierwszym etapie - ELIMINACJACH pięć osób z największą liczbą głosów zdobędzie:

awans do wojewódzkiego finału akcji z zachowaniem zdobytych głosów

z zachowaniem zdobytych głosów dyplom potwierdzający awans

potwierdzający awans występ na żywo podczas regionalnej gali POKAŻ TALENT!

dwuosobowe zaproszenie dla bliskich na regionalna galę

dla bliskich na regionalna galę prezentację w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu gazety

nagrody finansowe w wysokości 1000 złotych za pierwsze miejsce w eliminacjach, 750 złotych za drugie miejsce oraz 500 złotych za miejsca od 3 do 5 w eliminacjach

Nagrody dla zwycięzców finału wojewódzkiego w tych kategoriach to:

tytuł TALENT ROKU w regionie w danej kategorii

w regionie w danej kategorii statuetka wręczana podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT!

wręczana podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolska galę

na ogólnopolska galę awans do ogólnopolskiego półfinału z zachowaniem zdobytych głosów

z zachowaniem zdobytych głosów dodatkowa nagroda finansowa w wysokości 1000 złotych

Trzy osoby, spośród zwycięzców ze wszystkich województw, które w ogólnopolskim półfinale w tych kategoriach zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

awans do wielkiego finału akcji

dyplom potwierdzający awans

potwierdzający awans występ na żywo podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie

NAGRODA GŁÓWNA w tych kategoriach, która zostanie przyznana w głosowaniu publiczności podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie to:

tytuł TALENT ROKU POLSKI 2020 w danej kategorii

w danej kategorii statuetka

główna nagroda finansowa w wysokości 10 000 złotych

W kategorii Talent Niezwykły pięć osób z największą liczbą głosów zdobędzie:

pamiątkowy dyplom

nagrody finansowe w wysokości 2000 złotych za pierwsze miejsce w eliminacjach, 1000 złotych za drugie miejsce oraz 500 złotych za miejsca od 3 do 5 w eliminacjach

Niezależnie wszyscy uczestnicy akcji z danego regionu zostaną zaprezentowani podczas regionalnej gali plebiscytu.

Trzy osoby, spośród laureatów, które otrzymają najwięcej głosów, zdobędą:

awans do wielkiego finału akcji

występ na żywo podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie

NAGRODA GŁÓWNA, która zostanie przyznana w głosowaniu publiczności podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie to:

tytuł TALENT NIEZWYKŁY ROKU POLSKI 2020

statuetka

główna nagroda finansowa w wysokości 10 000 złotych

W kategorii Talent Wokalny - zespoły w pierwszy etapie - ELIMINACJACH trzy zespoły z największą liczbą głosów zdobędą:

awans do wojewódzkiego finału akcji z zachowaniem zdobytych głosów

z zachowaniem zdobytych głosów dyplom potwierdzający awans

potwierdzający awans występ na żywo podczas regionalnej gali POKAŻ TALENT!

zaproszenia dla bliskich na regionalna galę

prezentację w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu gazety

nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych za pierwsze miejsce w eliminacjach, 1200 złotych za drugie miejsce oraz 800 złotych za trzecie miejsce w eliminacjach.

Nagrody dla zwycięzców finału wojewódzkiego w tych kategoriach to:

tytuł TALENT ROKU w regionie w danej kategorii

w regionie w danej kategorii statuetka wręczana podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT!

wręczana podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! zaproszenia na ogólnopolska galę

na ogólnopolska galę awans do ogólnopolskiego półfinału z zachowaniem zdobytych głosów

z zachowaniem zdobytych głosów dodatkowa nagroda finansowa w wysokości 1000 złotych

Trzy zespoły, spośród zwycięzców ze wszystkich województw, które w ogólnopolskim półfinale w tych kategoriach zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

awans do wielkiego finału akcji

dyplom potwierdzający awans

potwierdzający awans występ na żywo podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie

NAGRODA GŁÓWNA przyznana w głosowaniu publiczności w finale podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie to:

tytuły TALENT ROKU POLSKI 2020 w tej kategorii

w tej kategorii statuetka

główna nagroda finansowa w wysokości 10 000 złotych

W kategorii Talent Taneczny - Grupy pięć grup z największą liczbą głosów zdobędzie:

pamiątkowy dyplom

nagrody finansowe w wysokości 2500 złotych za pierwsze miejsce w eliminacjach, 1500 złotych za drugie miejsce oraz 1000 złotych za miejsca od 3 do 5 w eliminacjach

Niezależnie wszystkie grupy uczestniczące w akcji z danego regionu zostaną zaprezentowane podczas regionalnej gali plebiscytu.

Trzy osoby, spośród laureatów, które otrzymają najwięcej głosów, zdobędą:

awans do wielkiego finału akcji

występ na żywo podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie

NAGRODA GŁÓWNA, która zostanie przyznana w głosowaniu publiczności podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie to:

tytuł TALENT NIEZWYKŁY ROKU POLSKI 2020

statuetka

główna nagroda finansowa w wysokości 10 000 złotych

W kategorii Fotograficzny Talent Roku osoby, które w pierwszym etapie głosowania - eliminacjach powiatowych otrzymają najwięcej głosów w powiecie, zdobędą:

tytuł Fotograficzny Talentu Roku w mieście lub powiecie

w mieście lub powiecie dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

potwierdzający zdobycie tytułu publikację wybranego zdjęcia w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu gazety

w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu gazety awans do wojewódzkiego półfinału z zachowaniem zdobytych głosów

W wojewódzkim półfinale osoba, która otrzyma najwięcej głosów zdobędzie:

tytuł Fotograficznego Talentu Roku w województwie

w województwie dyplom potwierdzający zdobycie tytułu wręczany podczas regionalnej gali "POKAŻ TALENT!"

potwierdzający zdobycie tytułu wręczany podczas regionalnej gali "POKAŻ TALENT!" dwuosobowe zaproszenie na galę

na galę prezentację zdjęć podczas gali

publikację wybranego zdjęcia na okładce dodatku "POKAŻ TALENT!", który w czerwcu zostanie dołączony do całego nakładu gazety

na okładce dodatku "POKAŻ TALENT!", który w czerwcu zostanie dołączony do całego nakładu gazety prezentację (rozmowa o fotograficznym hobby) w dodatku "POKAŻ TALENT!"

(rozmowa o fotograficznym hobby) w dodatku "POKAŻ TALENT!" awans do wojewódzkiego finału akcji z zachowaniem zdobytych głosów

z zachowaniem zdobytych głosów wręczany podczas gali voucher o wartości 2000 złotych na zakup sprzętu fotograficznego

Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w wojewódzkim półfinale plebiscytu otrzymają:

awans do regionalnego finału akcji z zachowaniem zdobytych głosów

z zachowaniem zdobytych głosów dyplom potwierdzający zdobycie wyróżnienia wręczany podczas regionalnej gali "POKAŻ TALENT!"

potwierdzający zdobycie wyróżnienia wręczany podczas regionalnej gali "POKAŻ TALENT!" dwuosobowe zaproszenie na regionalną galę

na regionalną galę prezentację zdjęć podczas gali

voucher na zakup sprzętu fotograficznego o wartości 1500 złotych i 1000 złotych za zajęcie odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca w wojewódzkim półfinale

i za zajęcie odpowiednio drugiego i trzeciego miejsca w wojewódzkim półfinale prezentację (rozmowa o fotograficznym hobby) w dodatku "POKAŻ TALENT!"

Nagrodą dla zwycięzcy finału wojewódzkiego w kategorii Fotograficzny Talent Roku będzie:

tytuł Fotograficzny Talentu Roku w regionie

w regionie statuetka wręczana podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT!

wręczana podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! awans do ogólnopolskiego półfinału z zachowaniem zdobytych głosów

z zachowaniem zdobytych głosów dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolska galę POKAŻ TALENT!

na ogólnopolska galę POKAŻ TALENT! dodatkowa nagroda finansowa w wysokości 1000 złotych

Trzy osoby, spośród zwycięzców ze wszystkich województw, które w ogólnopolskim półfinale zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

awans do wielkiego finału akcji

dyplom potwierdzający awans

potwierdzający awans prezentację podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie

NAGRODA GŁÓWNA przyznana w głosowaniu publiczności w finale podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT! w Warszawie to:

tytuły FOTOGRAFICZNY TALENT ROKU POLSKI 2020

statuetka

główna nagroda - wyjazd do USA na FOTOWYPRAWĘ MONTANA & WYOMING organizowaną przez renomowany Klub Podróży Horyzonty

Nagroda obejmuje przelot do USA, transport na miejscu, noclegi w hotelach ze śniadaniem, opiekę przewodnika i ubezpieczenie.

W kategorii Małe Talenty przeznaczonej dla dzieci w wielu od 4 do 9 lat, w której głosowanie będzie prowadzone w jednym, ogólnopolskim etapie, zostanie nagrodzonych 10. dzieci, które zdobędą najwięcej głosów. Laureaci otrzymają:

tytuły Mały Talent Roku

dyplomy potwierdzające zdobycie tytułu

potwierdzające zdobycie tytułu dwuosobowe zaproszenia dla rodziców na regionalną galę POKAŻ TALENT!

dla rodziców na regionalną galę POKAŻ TALENT! oficjalną maskotkę akcji POKAŻ TALENT!

kosz pełen słodkości

kartę podarunkową na zakupy w sklepie SMYK o wartości 1000 złotych za pierwsze miejsce, 600 złotych za drugie miejsce, 400 złotych za trzecie miejsce oraz 200 złotych za miejsca od 4 do 10 w rankingu Małych Talentów

W kategoriach Anioł Talentu i Instruktor Tańca Roku trzy osoby, które zdobędą najwięcej głosów w naszym województwie, otrzymają:

statuetki wręczane podczas regionalnej gali POKAŻ TALENT!

wręczane podczas regionalnej gali POKAŻ TALENT! dwuosobowe zaproszenia na regionalna galę

na regionalna galę prezentacje w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu gazety

zaproszenia dla dwóch osób na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA

Osoby, które w tych kategoriach otrzymają najwięcej głosów zdobędą tytuły Anioła Talentu Roku lub Instruktor Tańca Roku w naszym województwie.

Informacji o akcji udziela:

Natalia Niedzielska-Burdzy

tel. 797 607 891

(pn-pt w godz. 9-17)

e-mail: natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl