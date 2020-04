Pokaz laserowy na elewacji wrocławskiego stadionu. W podziękowaniu dla personelu medycznego (ZOBACZ ONLINE)

Kilkuminutowe show zawierać będzie także apel do mieszkańców miasta o pozostanie w domach, co ma pomóc ograniczyć liczbę zakażeń i nie dopuścić do przeciążenia placówek służby zdrowia.

Na elewacji Stadionu rozbłyśnie również przypomnienie o kończącej się za 5 dni zbiórce na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej. W akcję #graMYdlaKOSZAROWEJ, zapoczątkowaną przez siatkarską Gwardię, włączyło się wiele wrocławskich i dolnośląskich klubów a także największa sportowa arena w tej części kraju – Stadion Wrocław.

Za stronę techniczną pokazu odpowiada firma Visual Sensations z Wielkopolski, która przygotowała go całkowicie za darmo.

Efekty jej pracy można będzie obejrzeć na żywo na profilu Stadionu Wrocław na portalu Facebook. Początek w środę o godzinie 20.30.