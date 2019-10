Paweł Relikowski

Jutro (10 października 2019 r.) we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym odbędzie się specjalny pokaz świetlny przygotowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Zobaczycie, jak można oświetlać tereny zielone, aby nie szkodzić roślinom i zwierzętom. Iluminację będzie można oglądać od czwartku do niedzieli (13 października) w godz. 18.45-22 (wejście do Ogrodu od ulicy Kanoniej). Wydarzenie to jest częścią XXII Forum Architektury Krajobrazu poświęconego trudnym krajobrazom.