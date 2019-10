Pogrzeb Tomasza Skrzypka. Pożegnaliśmy legendę kickboxingu [ZDJĘCIA]

Sportowiec zmarł 13 października we własnym domu. Przyczyną śmierci mógł być wylew. Tomasz Skrzypek był absolwentem wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego i to właśnie w stolicy Dolnego Śląska rozwijał swoją pasję, jaką były sporty walki. Został pierwszym zawodowym mistrzem Polski w kick-boxingu, w sumie miał na koncie pięć tytułów mistrza kraju. Później pełnił obowiązki trenera kadry narodowej w formule K-1. W ubiegłym roku jego klub Fighter Wrocław obchodził jubileusz 25-lecia działalności. Dzisiaj legendę kickboxingu pożegnaliśmy na wrocławskich Osobowicach.

Ta część miasta była przed południem sparaliżowana. Na pogrzeb legendy polskiego kickboxingu i byłego trenera przygotowania fizycznego żużlowców Sparty Wrocław i Unii Leszno przybyły tłumy ludzi. Dla tych, którzy chcieli dołączyć do procesji na ostatnią chwilę brakowało miejsc parkingowych.

Na pogrzebie zjawili się przedstawiciele nie tylko świata sportu, z którymi podczas swojej bogatej kariery współpracował Skrzypek, ale i politycy. Osobiście pożegnał go prezydent Miasta Wrocław, Jacek Sutryk, pośmiertnie wręczając mu medal za zasługi. Prezydent zaznaczył, że odznaczenie to było przygotowane dla Skrzypka jeszcze za życia, jednak nie zdążył go uhonorować.