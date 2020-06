Pogoda we Wrocławiu jutro. Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 22.06 we Wrocławiu?

Pogoda na weekend dla Wrocławia.

Pogoda dla Wrocławia na niedzielę zapowiada temperatury od 15°C do 19°C. Jeśli twoje plany zależą od pogody w niedzielę we Wrocławiu, sprawdź, jakie warunki szykują się dzisiaj na dworze. Według meteorologów słupki rtęci we Wrocławiu mogą pokazać dzisiaj do 19°C, ale musisz pamię...