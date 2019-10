Pogoda we Wrocławiu dzisiaj. Poznaj prognozę pogody na poniedziałek, 28.10 dla Wrocławia

Czy pogoda we Wrocławiu będzie dzisiaj przyjemna? Sprawdź, jakie sa prognozy pogody na dzisiaj dla Wrocławia, a temperatura na zewnątrz cię nie zaskoczy. Zawsze przed wyjście z domu sprawdzaj aktualną prognozę pogody dla Wrocławia. Możesz przypiąć tę stronę do ulubionych i codziennie sprawdzać, jaka będzie dzisiaj (poniedziałek, 28.10) pogoda we Wrocławiu.

Pogoda na dzisiaj (poniedziałek, 28.10) we Wrocławiu Temperatura w ciągu dnia może dzisiaj sięgnąć 12°C w najcieplejszym momencie. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. 4°C. Dzisiaj nie będzie padać. Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na dzisiaj, we Wrocławiu może wiać z prędkością 20 km/h. Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 6°C. Kierunek wiatru będzie zachodnio-północny. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na dzisiaj we Wrocławiu:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 11 do 13 °C, min. temp. 3 do 5 °C. Prognoza pogody na dzisiaj dla Wrocławia Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 28.10.2019: Temperatura w dzień: 12°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 0%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

