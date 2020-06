Pogoda w weekend we Wrocławiu: prognozy na 19.06 - 21.06 (piątek - niedziela). Długoterminowa prognoza pogody dla Wrocławia

Prognozy pogody dla Wrocławia na weekend - wiemy, jak wyglądać będzie pogoda w weekend 19.06 - 21.06. Zdaniem meteorologów, początek weekendu przywita nas 22°C na termometrach we Wrocławiu. W sobotę słupki rtęci pokazywać mogą 23°C. Z kolei pogoda na koniec weekendu we Wrocławiu mówi o 23°C w niedzielę. Przez cały weekend temperatury będą się więc wahać pomiędzy 16°C a 23°C. Co dla nas oznacza pogoda na weekend dla Wrocławia? Znając długoterminową prognozę pogody, można lepiej zaplanować swój weekend we Wrocławiu. Porównaj prognozy pogody na poszczególne dni weekendu 19.06 - 21.06 i bądź przygotowany.

Pogoda na weekend we Wrocławiu: piątek, 19.06.2020 Spodziewana temperatura w piątek we Wrocławiu to 22°C. W nocy temperatura może spaść do 16°C.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na weekend we Wrocławiu w piątek:

burze z piorunami. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 15 do 17 °C. Prognoza pogody na weekend dla Wrocławia Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 19.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 22°C.

Temperatura w nocy: 16°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo deszczu: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.5 Pogoda na weekend we Wrocławiu: sobota, 20.06.2020 W sobotę odczujemy nieznaczne ocieplenie. W ciągu dnia temperatura we Wrocławiu może wynieść 23°C.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 60 proc. Opady deszczu mogą wynosić ok. 4 mm. Z kolei zgodnie z długoterminowymi prognozami na weekend dla Wrocławia, w sobotę szansa na wystąpienie burzy wynosi 40 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Wrocławia wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością do 15 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 16°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na weekend we Wrocławiu w sobotę:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 15 do 17 °C. Prognoza pogody na weekend dla Wrocławia Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 20.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 23°C.

Temperatura w nocy: 16°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 4.4

Według pogody na weekend we Wrocławiu w niedzielę będzie taka sama temperatura jak w sobotę. W nocy temperatura może spaść do 17°C. Pogoda na weekend we Wrocławiu w niedzielę:

burze z piorunami. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 16 do 18 °C. Prognoza pogody na weekend dla Wrocławia. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 21.06.2020: Temperatura w ciągu dnia: 23°C.

Temperatura w nocy: 17°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.5

