Pogoda w weekend we Wrocławiu: prognozy na 11.09 - 13.09 (piątek - niedziela). Długoterminowa prognoza pogody dla Wrocławia

Jaka pogoda czeka nas w najbliższy weekend we Wrocławiu? Red.

Prognozy pogody dla Wrocławia na weekend - wiemy, jak wyglądać będzie pogoda w weekend 11.09 - 13.09. Zdaniem meteorologów, początek weekendu przywita nas 21°C na termometrach we Wrocławiu. W sobotę słupki rtęci pokazywać mogą 26°C. Z kolei pogoda na koniec weekendu we Wrocławiu mówi o 20°C w niedzielę. Przez cały weekend temperatury będą się więc wahać pomiędzy 10°C a 26°C. Co dla nas oznacza pogoda na weekend dla Wrocławia? Znając długoterminową prognozę pogody, można lepiej zaplanować swój weekend we Wrocławiu. Porównaj prognozy pogody na poszczególne dni weekendu 11.09 - 13.09 i bądź przygotowany.