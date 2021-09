Pogoda w niedzielę we Wrocławiu: jak będzie temperatura 19.09? Sprawdź prognozę pogody Newsroom 360

Co przewidują meteorolodzy dla Wrocławia na weekend? Red.

Pogoda na niedzielę we Wrocławiu. Zdaniem synoptyków dziś temperatura ma wynieść od 6°C do 15°C. Czy mamy spodziewać się opadów? Czy będzie słonecznie? W tym tekście porównasz pogodę na dzisiaj (niedziela, (19.09) dla Wrocławia. Dzięki naszej prognozie pogody łatwiej będzie ci zaplanować popołudnie i wieczór we Wrocławiu.