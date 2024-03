Pogoda tygodniowa dla Wrocławia. Prognoza od jutra (11.03) do soboty

Pogoda tygodniowa dla Wrocławia jest już tutaj. Sprawdź prognozy pogody na najbliższe dni i zaplanuj ten tydzień. Podajemy prognozy pogody na każdy dzień osobno, począwszy od jutra (11.03), skończywszy na prognozie pogody na soboty, 11.03. Możesz tu sprawdzić nie tylko, jaka będzie temperatura we Wrocławiu w najbliższym tygodniu, ale także prędkość i kierunek wiatru czy przewidywane opady. Przygotuj się na ten tydzień.

Prognoza pogody na tydzień dla Wrocławia: poniedziałek, 11.03 Spodziewana temperatura w poniedziałek we Wrocławiu to 12°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 10°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów we Wrocławiu będzie na poziomie 33%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wrocławia, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 10°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-wschodni. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 11.03.2024: Temperatura w dzień: 12°C.

Temperatura w nocy: 10°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 33%.

Indeks promieniowania UV: 2.0

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Pogoda na tydzień we Wrocławiu: wtorek, 12.03 Za dnia we Wrocławiu słupki rtęci powinny pokazać 10°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 8°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów we Wrocławiu będzie na poziomie 56%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wrocławia, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 12.03.2024: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: 8°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 56%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Pogoda na tydzień we Wrocławiu: środa, 13.03 W ciągu dnia w środę we Wrocławiu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 8°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 8°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu we Wrocławiu wynosić będzie 36%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wrocławia, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 5°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północno-zachodni. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 13.03.2024: Temperatura w dzień: 8°C.

Temperatura w nocy: 8°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 36%.

Indeks promieniowania UV: 2.0

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Prognoza pogody na tydzień dla Wrocławia: czwartek, 14.03 W ciągu dnia w czwartek we Wrocławiu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 8°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 7°C. W oparciu o prognozy pogody dla Wrocławia na czwartek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wrocławia, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 14.03.2024: Temperatura w dzień: 8°C.

Temperatura w nocy: 7°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 18%.

Indeks promieniowania UV: 2.0

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Pogoda na tydzień we Wrocławiu: piątek, 15.03 Za dnia we Wrocławiu słupki rtęci powinny pokazać 11°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 8°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Wrocławia, w piątek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wrocławia, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 9°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 15.03.2024: Temperatura w dzień: 11°C.

Temperatura w nocy: 8°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 1%.

Indeks promieniowania UV: 2.0

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!