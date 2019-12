Dla wszystkich, którzy czekają na mróz, śnieg i marzą o białych świętach, mamy złe wieści. Temperatury dużo powyżej zera, zamiast śniegu - co najwyżej deszcz.

PROGNOZA POGODY NA ŚWIĘTA

W listopadzie synoptycy mówili o nadejściu wielkich mrozów, jakich nie było w Polsce od 30, a nawet 100 lat, a zbliżającą się zimę nazwali Bestią ze Wschodu (taki przydomek zyskały zimne masy powietrza, które w 2018 roku napłynęły znad Rosji do Wielkiej Brytanii). Tymczasem, przez cały najbliższy tydzień temperatura na Dolnym Śląsku wahać się będzie pomiędzy 9 a 12 st. Celsjusza, a w Boże Narodzenie przyjdzie wiosna!we Wrocławiu spodziewać się możemy 13 kresek powyżej zera. Przez kilka kolejnych dnizachmurzenie nie będzie duże, co spowoduje szybkie wychładzanie się powietrza w nocy. Wówczas należy się przygotować na temperatury sięgające 3-5 stopni.Do piątku synoptycy nie spodziewają się żadnych opadów. W weekendnatomiast może padać deszcz, a w szczytowych partiach Sudetów deszcz ze śniegiem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach maksymalnie do 50 km/h, ale to tylko na przedgórzu sudeckim.Wiosenna pogoda w połowie grudnia to efekt napływu nad Dolny Śląsk ciepłych mas powietrza z południa.W Święta Bożego Narodzeniatermometry pokażą nawet 13-14 stopni Celsjusza w ciągu dnia! To za sprawą ciepłego powietrza, które napłynie do Polski znad Atlantyku. Skierują je do nas niże, które znajdą się nad Wielką Brytanią i Finlandią oraz wyż z centrum nad Bałkanami.