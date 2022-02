Pogoda na Dolnym Śląsku na weekend. Będzie zimno, mokro i ślisko (11-13.02)

W całym kraju dużo słońca, najwięcej na południu, a słabe opady śniegu tylko w województwach północnych.

Noce mroźne, szczególnie na południu kraju gdzie w ranem w niedzielę temperatura minimalna spadnie do -8°C, a w kotlinach górskich nie wykluczony jest silny mróz do około -14°C. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od -4°C do -1°C. W dzień temperatura maksymalna od 1°C do 5°C. Wiatr powinien osłabnąć, nieco silniejsze porywy, do 50 km/h, możliwe są tylko na północy - informuje IMGW.