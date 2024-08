Podziemne kanały Pełcznicy w Wałbrzychu zachwyciły budowlańców i filmowców. Zobaczcie fascynujące zakamarki pod stopami wałbrzyszan

Kanały Pełcznicy pod stopami wałbrzyszan zachwyciły m.in. drogowców i filmowców, a także licznych miłośników Urbexu

Popularność kanałów Pełcznicy przerosła nasze oczekiwania! Wspominaliśmy, że te podziemia mają wyjątkowy i niepowtarzalny klimat. Nie spodziewaliśmy się jednak, że nasze zachwyty dotrą do Netflixa i TVP - producentów filmu "Erynie" w reżyserii Borysa Lankosza . Naszą budowę odwiedziła ekipa scenografów, wykonujących wstępne pomiary i oględziny wybranych do filmu miejsc - chwalił się Budimex w czasie budowy obwodnicy Wałbrzycha. I rzeczywiście, okazuje się że ekipę filmową zachwyciły podziemne korytarze, którymi płynie rzeka pod stopami mieszkańców i sporządzili bogatą dokumentację tego miejsca.

Do podziemnych kanałów Pełcznicy w Wałbrzychu przez lata zaglądali ci odważniejsi, ciekawscy mieszkańcy miasta, a także miłośnicy Urbexu, którym fascynuje się coraz więcej osób. Ale nie tylko.

Warto zaznaczyć, że serial nakręcono na podstawie powieści Marka Krajewskiego. Za scenariusz odpowiadali Igor Brejdygant, Borys i Magdalena Lankosz oraz Władysław Pasikowski, a za zdjęcia - Marcin Koszałka. Obraz wyreżyserował Borys Lankosz, który w Wałbrzychu już pracował. To on wyreżyserował film "Ciemno prawie noc" na podstawie powieści Joanny Bator, do którego zdjęcia kręcono m.in. w Zamku Książ.

Prawa do ekranizacji powieści Erynie kupiła Telewizja Polska TVP w 2017 roku. Zdjęcia kręcone były m.in.:

we Wrocławiu,

Legnicy

Wałbrzychu

Jeleniej Górze

Dzisiaj efektu pracy filmowców można oglądać na platformie VOD.

Serial przenosi widzów na koniec lat 30. XX w. Dowiadują się, że we Lwowie (w filmie zagra go Kraków) dokonano rytualnego mordu małego chłopca, a na sprawców wytypowano Żydów. Wiadomość o zabójstwie obiega miasto, a wśród mieszkańców narasta panika. Zagadkę ma rozwikłać samotnik, stróż prawa Edward Popielski. Komisarzowi działającemu w nocy, nikt nie wchodzi w drogę, a on sam nie ma ochoty na prowadzenie trudnej, medialnej sprawy.