Podwyżki w TBS. Sprawę komentuje były prezes, mieszkańcy lawinowo składają pozwy Magdalena Pasiewicz

Debata o wysokich czynszach w TBS trwa. Głos zabrał prezydent Wrocławia, jednak dla sprawy mieszkańców więcej wniósł były prezes zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kazimierz Fiurst. Poparł protest lokatorów, a teraz w otwartym liście do Jacka Sutryka przedstawia konkretne wyliczenia. Co na to spółka miejska? Przeczytajcie poniżej.