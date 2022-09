Podwyżki dla urzędników i pracowników miejskich we Wrocławiu. Na wyższe płace może liczyć 11 tys. osób

- Rozmowy z NSZZ "Solidarność" są prowadzone regularnie. To były negocjacje w dobrej atmosferze. Decyzję o przyjęciu regulacji inflacyjnych podejmie ostatecznie Rada Miejska - mówi Marcin Obłoza, rzecznik prasowy urzędu miasta.

W ramach nowej umowy, pracownicy samorządowi Wrocławia od 1 stycznia 2023 r. otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w kwocie około 500 zł brutto na etat plus pochodne (koszty pracodawcy). Większa wypłata obejmie łącznie ok. 11 tys. osób. Ci zatrudnieni są nie tylko w Urzędzie Miejskim Wrocławia, ale też w instytucjach i podmiotach podległych Jackowi Sutrykowi.

Podwyżkami zostaną więc objęci między innymi pracownicy jednostek miejskich, pracownicy placówek oświatowych niebędący nauczycielami, pracownicy instytucji kultury. W tym m.in. pracownicy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Zasobu Komunalnego, Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, Powiatowego Urząd Pracy we Wrocławiu, Miejskich Instytucji Sportowych i Rekreacyjnych we Wrocławiu, Straży Miejskiej Wrocławia, niepedagogiczni oświaty, Centrum Usług Informatycznych, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania i Archiwum Miejskiego.