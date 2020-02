Podwyżki cen w sklepach Lidl i Biedronka. Nie uwierzysz, który dyskont ma teraz najniższe ceny

Targi Mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE MURATOR EXPO we Wrocławiu

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w 2019 roku stanowiły jeden z najbardziej gorących tematów poruszających nie tylko inwestorów, ale także samych deweloperów. Wygląda na to, że słowo „drożyzna” - to słowo klucz do opisania tego, co czeka nas w 2020 r. na rynku nieruchomości. Kupu...