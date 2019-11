Podszedł do kobiety i grożąc nożem, zmusił ją do seksu

Jednorożce jednak istnieją! Pomogło je odnaleźć wrocławskie zoo [ZDJĘCIA]

Kanczyl srebrnogrzbiety to gatunek, który był uznawany za wymarły. Ostatni raz słyszeliśmy o nim w latach 90., kiedy jeden z myśliwych przyniósł do badań ciało tego zwierzęcia. Potem ślad o kanczylach zaginął. Aż do teraz.