Podróż pod biegun północny. Pracownicy stacji polarnej na Spitsbergenie poszukiwani. Jakie warunki trzeba spełnić?

Miesiąc na Spitsbergenie? Niecodzienna oferta Instytutu Geofizyki PAN

Nad norweską Zatoką Białego Niedźwiedzia zlokalizowana jest jeden z najciekawszych instytutów badawczych naszego kraju – to Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego. Otoczona wodami Morza Arktycznego i wkomponowana w surowy krajobraz, jest ostoją dla ok. 40 osób, m.in. naukowców – do ich zadań należy m.in. realizacja różnorodnych projektów badawczych.

Zarządcą obiektu jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, który właśnie ogłosił nabór uczestników 46. wyprawy polarnej do stacji. Wybrani śmiałkowie będą mieli okazję przeżyć przygodę życia – tak okazja trafia się w końcu bardzo rzadko. Poszukiwani są przedstawiciele wielu zawodów – wśród nich m.in. kucharz, informatyk czy konserwator. Wybrańcy mogą liczyć na pobyt trwający od kilku miesięcy do ok. roku (w zależności od specjalizacji).

Na Spitsbergenie zlokalizowanych jest kilka polskich stacji polarnych. CC BY-SA 4.0 Wikipedia.org / Marek.kasprzak / CC BY-SA 4.0

