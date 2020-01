Podróż pociągiem z Wrocławia do Warszawy będzie trwała mniej niż 2 godziny? To możliwe...

Założenie jest takie, że Centralny Port Komunikacyjny (widoczny na wizualizacji powyżej) to nie tylko nowe lotnisko, ale też nowe odcinki linii kolejowych. Program CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii (w tym odcinków o standardzie kolei dużych prędkości), mających połączyć Warszawę i CPK z większością największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2-2,5 godziny. Roboczo odcinki nazywane są tzw. szprychami, które w licznie 10 będą rozchodzić się od CPK po kraju. Część torów dostosowanych do kolej dużych prędkości ma być zupełnie nowych, inne to zmodernizowane fragmenty dzisiaj istniejących torów. Za budowę nowych linii będzie odpowiadać spółka CPK, a modernizację drugich – PKP Polskie Linie Kolejowe. Nowe fragmenty linii powstaną także na Dolnym Śląsku. Sprawdź szczegóły na kolejnych slajdach

Materiały Centralnego Portu Komunikacyjnego