Podróż na klimatyczne Szetlandy w towarzystwie Ann Cleeves. „Martwa woda” to piąta część popularnej serii

Eberhard Mock. Na dnie alkoholowego upadku, w mrocznym Breslau (ROZMOWA Z MARKIEM KRAJEWSKIM)

- Z czasem dotarło do mnie, że źle się czuję, opisując pijackie wyczyny Mocka jako coś normalnego, za co nie ponosi się większych, innych konsekwencji niż tylko pobrudzony paltot czy poranny ból głowy. Zrozumiałem, że powinienem pokazać, że to, co przeżywa Eberhard Mock, jest...