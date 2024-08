Podejrzana substancja w Witoszowie Dolnym. Interweniują kryminalni z Wrocławia i grupa chemiczna z Wałbrzycha

- Mogę potwierdzić, że w Witoszowie Dolnym prowadzimy właśnie czynności operacyjne i zabezpieczamy substancje oraz teren. Sprawa ma charakter kryminalny, związana jest z działalnością kryminalną, być może więcej szczegółów będziemy mogli podać w ciągu kilku najbliższych dni - mówi starszy aspirant Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Od godziny 16.15 na terenie byłego poligonu we wsi Witoszów Dolny w powiecie świdnickim trwa duża akcja policjantów kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz grupy ratownictwa chemicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Wałbrzycha.

"W witoszowskim lesie pod Świdnicą radzieckie wojska miały też poligon, czego dowiadujemy się z opracowania Maciej Czulickiego - "Wybrane aspekty pobytu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1945–1993 oraz wykorzystanie infrastruktury po jednostkach Armii Radzieckiej po 1993 r." Poligon razem z koszarami w Witoszowie zajmował powierzchnię 84 hektarów. Oprócz wozów bojowych stacjonowały tu też wyrzutnie rakietowe. Poligon był oddalony od głównego zgromadzenia wojsk radzieckich w Świdnicy o 5 kilometrów. Od południa graniczy z drogą nr 379 między Świdnicą a Wałbrzychem" - czytamy na stronie górytajemnic.pl.

Absolutnie wypowiadać na temat zdarzenia nie chcą się także strażacy z Wałbrzycha i Świdnicy. - My zostaliśmy wezwani do wsparcia działań policji i zbadania substancji, ale to nie nasza akcja, tylko dolnośląskich policjantów. Działania mają charakter operacyjny, nie możemy zdradzać żadnych szczegółów - zaznaczają strażacy z komend w Wałbrzychu i Świdnicy.