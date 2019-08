Podaruj wsparcie na „Trening Kontroli Złości” dla nastolatków!

„Trening Kontroli Złości” to Trening Zastępowania Agresji ART. Młodzi ludzie będą mieli szansę poznać skuteczne narzędzia kształtowania umiejętności. W 6 krokach przejdą warsztat, na końcu którego uzyskując większą samoświadomość i samokontrolę, uwolnią się od uległości i agresywnych zachowań.

Dajmy młodym ludziom umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i dzięki temu odkrywania radości z życia.

Aby zrealizować ten projekt i pomóc dzieciakom, potrzebujemy Twojej pomocy! Dołącz do akcji w prosty sposób:

Wejdź na http://www.bloompro.pl/na100latek/

Przeczytaj o projekcie. Dowiedz się o skali problemu i udostępnij akcję znajomym

Podaruj od Siebie na ten cel dowolne wsparcie

Dlaczego taki projekt ?

Statystyki przerażają – co 2h w Polsce jakiś nastolatek dokonuje próby samobójczej, w zastraszającym tempie wzrasta ilość dzieci chorych na depresję. Najbliżsi często nie wyłapują pierwszych objawów choroby, uznając, że to nastoletni bunt. Gdy dziecko wypowiada na głos myśli samobójcze, przyjmują, że tylko tak mówią. W 100 przypadkach rocznie bywa za późno na pomoc. Młodzi nie mogąc poradzić sobie z otaczającą rzeczywistością, wybierają śmierć. Czujemy, że to nasza wspólna sprawa i odpowiedzialność, by im pomóc. Wierzymy, że ucząc nastolatków jak radzić sobie z własnymi emocjami możemy pomóc im w trudnym czasie dorastania, burzy hormonów i ogromnej presji społecznej.