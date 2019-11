Pod Wrocławiem został otwarty nowy Lidl. Zobacz zdjęcia!

- Lidl w Kątach Wrocławskich to chyba najbardziej wyczekiwany sklep w Polsce. Cieszymy się, że mieszkańcom tak bardzo zależało, aby to właśnie obiekt naszej sieci powstał w tym mieście – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication Lidl Polska.

Na klientów do soboty, 7 grudnia, czeka wiele artykułów w promocyjnych cenach.

Nowy sklep sieci Lidl w Kątach Wrocławskich ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1130 mkw. W obiekcie zatrudniono 24 osoby.

Placówka jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 21:00, w piątki i soboty od 7:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ponad 100 miejsc parkingowych.