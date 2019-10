Pod koniec października na Stadionie we Wrocławiu odbędą się targi pracy Career EXPO. W tym roku będą trwały aż dwa dni!

Pierwszy dzień targów Career EXPO (22 października, w godz. od 10.00 do 16.00) jest dedykowany studentom i absolwentom, którzy nie tylko szukają pracy, ale również chcą dowiedzieć się, jak zdobyć doświadczenie zawodowe, jak przygotować CV oraz dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Drugi dzień targów, który odbędzie się 23 października w godz. od 15.00 do 21.00, skierowany jest raczej do osób już pracujących, które chcą zorientować się na rynku lub planują zmienić miejsce pracy.

– Targi Career EXPO to przede wszystkim okazja do porozmawiania osobiście z rekruterami firm, ale warto również wykorzystać te kilka godzin, by podnieść swoje kwalifikacje albo zdobyć cenną wiedzę. Można wziąć udział w ciekawych szkoleniach i inspirujących prelekcjach, skonsultować swoje CV czy skorzystać z mini sesji coachingowych – mówi Karolina Merda, Head of Marketing and PR Career EXPO.