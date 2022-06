Poczuj klimat dawnego Wrocławia. Ulica Psie Budy. Tajemnicze miejsce z historią

Dawna Krull Straße, a obecnie ul. Psie Budy powstała już w XIV w. na południowo-wschodnich obrzeżach Wrocławia wzdłuż wewnętrznej fosy miasta. To właśnie dlatego zachowany do dziś 140 metrowy południowo-wschodni fragment ulicy ma łukowaty kształt. Początkowo przy ul. Psie Budy w drewnianych oficynach dla gotyckich i renesansowych kamienic zamieszkiwała biedota.

Skąd nazwa Psie Budy we Wrocławiu i jaki był przebieg ulicy?

Drewniane domy przypomniały psie budy. Od takiego rodzaju zabudowy ulica wzięła swoją nazwę. W międzyczasie, skromna uliczka była różnie nazywana. Były to Psie Domy (Hundhäuser), następnie Dolne Domy (Unterhäuser), Tylne Domy (Hinterhäuser). Około roku 1911 patronem ulicy został J. G. Krull - od wrocławskiego kupca. A po wcieleniu Wrocławia do Polski wrócono do pierwotnej nazwy - Psie Budy.

Ulica rozpoczyna bieg od Bramy Ruskiej (dzisiejsze skrzyżowanie z ul. Ruską) na północnym zachodzie. Dawniej kończyła się na Końskim Targu (dzisiejsza ulica Szajnochy, dawniej Rosmarck) na południowym wschodzie. Pomiędzy Końskim Targiem a ul. Psie Budy niegdyś stał Młyn Siedmiu Kół napędzany wodami z Czarnej Oławy. Był to jeden z najstarszych średniowiecznych młynów wodnych we Wrocławiu.