Poczta Polska sprzedaje nieruchomości na Dolnym Śląsku. Na licytację wystawiono atrakcyjny dom w Karpaczu i inne

Poczta Polska sprzedaje cztery atrakcyjne nieruchomości na Dolnym Śląsku

Poczta Polska wystawia co jakiś czas na sprzedaż domy i grunty, z których dzisiaj nie korzysta już w celach biznesowych. To lokalizacje, które często znajdują się w atrakcyjnych miejscach na mapie kraju. Po remoncie mogą być wykorzystywane przez nowych właścicieli np. jako biznes turystyczny. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska na Dolnym Śląsku! Trzy nieruchomości wystawione na licytację przez Pocztę Polską to budynki z działkami.

Obiekty wystawione na sprzedaż przez pocztę znajdują się:

w powiecie karkonoskim (dawny jeleniogórski)

w powiecie lwóweckim

w powiecie wołowskim

w powiecie złotoryjskim

Jedna z proponowanych przez pocztę nieruchomości, jest jeszcze w fazie przygotowań. To działka, której zdjęcia też prezentujemy w naszej galerii. Znajdziecie tam wszystkie szczegóły dotyczące licytacji. Na sprzedaż wystawiono m.in. atrakcyjną nieruchomość w Karpaczu, który jest turystyczną stolicą Polski.