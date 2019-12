Poczta, kurier, paczkomat. Czy prezenty dotrą na przed świętami?

To, że zakupy przez internet są popularniejsze niż kiedykolwiek wcześniej widać po gwałtownie rosnącej licznie zamówień w sieci. Już 62 proc. naszych rodaków dokonuje zakupów online, a ponad 25 proc. z nich robi to na zagranicznych serwisach - wynika z raportu Deloitte. Z tych samych badań wiemy, że Polacy są w czołówce narodów odkładających zakupy świąteczne na ostatnią chwilę. Ponad 20 proc. zamawia prezenty lub zakupy między 15 i 24 grudnia. To - jak podkreślają przedstawiciele firm pocztowych i kurierskich - czas, w którym ryzyko otrzymania przesyłki po terminie, czyli po Wigilii bardzo rośnie, choć sprawa wcale nie wygląda tak beznadziejnie, jakby się wydawało. O gwałtownie rosnącym rynku zakupów online i bezpiecznych terminach w których możemy złożyć zamówienie i liczyć na dostarczenie przesyłki, piszemy na kolejnych stronach.

Krzysztof Kapica