Pociągi Kolei Dolnośląskich zostaną wyposażone w defibrylatory

Pierwszych dziewięć defibrylatorów trafi do pojazdów spalinowych, które nie były fabrycznie wyposażone w taki sprzęt. Pociągi zakupione w ostatnich latach są zaopatrzone w defibrylatory przez producentów. Teraz po instalacji urządzeń w kolejnych pojazdach, wszystkie pociągi Kolei Dolnośląskich będą wyposażone w nowoczesny sprzęt do ratowania życia.

Bezpieczeństwo pasażerów jest najwyższą wartością, dlatego postanowiliśmy doposażyć pociągi, aby w każdym z nich znajdował się nowoczesny defibrylator mogący uratować życie. Nasze drużyny konduktorskie są przeszkolone z zakresu używania tych urządzeń. Na szczęście jednak jeszcze nigdy nie musiały korzystać z tej wiedzy w praktyce na pokładzie pociągu Kolei Dolnośląskich -podkreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.

Po zakończeniu montażu defibrylatory będą dostępne we wszystkich 88 pociągach Kolei Dolnośląskich. Wartość całego zamówienia przekroczy 200 tys. złotych. Montaż nowych urządzeń już trwa, a wszystkie defibrylatory zostaną oddane do użytku do połowy czerwca.