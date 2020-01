Pociąga cię aktorstwo? We Wrocławiu rusza nabór do Teatru Czterech (SZCZEGÓŁY)

Do udziału zaproszeni są wszyscy pragnący tworzyć teatr w nieoczywistym miejscu.

Niezbędne będą przygotowanie dowolnego utworu (tekstu, pieśni czy etiudy ruchowej) oraz gotowość do teatralnych zadań!

Zgłoszenie na przesłuchania: justyna.oleksy@mnwr.pl lub 71 71 27 181.

Teatr Czterech

To regularnie funkcjonujący w Pawilonie Czterech Kopuł zespół teatralny, powstały w styczniu 2019 r. Aktorzy jako ostatni wraz z widzami gaszą światła na zakończenie wystaw czasowych, tworząc performatywne finisaże.

Teatr Czterech oddaje Muzeum, co muzealne, poprzedzając każde widowisko oprowadzaniem po ekspozycji, oraz Teatrowi, co teatralne, tworząc jedyne w swoim rodzaju spektakle wśród obrazów i rzeźb.

Bezprecedensowy pomysł powołania teatru w muzeum czyni ze spektakli Teatru Czterech wydarzenia unikatowe.