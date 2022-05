Pociąg z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę w czerwcu? PKP podaje nowy termin

Przypomnijmy, że przewidywane na tej trasie 11 par pociągów miało kursować pierwotnie 12 grudnia 2021 r. Zakres prac nad inwestycją jednak uległ zwiększeniu, głównie ze względu na przygotowanie połączenia linii Wrocław - Świdnica z planowaną do uruchomienia trasą do Piławy Górnej. Termin zakończenia remontu przesunięto więc na marzec. Tej daty także nie udało się dotrzymać. Teraz - jak zapewnia PKP PLK - pociągi planowo pojadą w połowie czerwca.

- Dokonano już odbiorów technicznych w zakresie torów i rozjazdów. Sprawdzane jest działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wykonywane są odbiory peronów, dojść do nich oraz wyposażenia. Linia dostosowana jest m. in. do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Według przepisów niektóre przejazdy kolejowo-drogowe mają urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, zwiększające bezpieczeństwo użytkowników drogi. Wszystkie skrzyżowania będą właściwie zabezpieczone – mówi nam Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.