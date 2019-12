Pociąg Wrocław - Praga. Sprzedano dwa razy więcej biletów niż miejsc! [KOMUNIKAT KOLEI DOLNOŚLĄSKICH]

Pierwszy bezpośredni pociąg z Wrocławia do Pragi ma odjechać w sobotę 21 grudnia 2019 r. o godz. 5:58. Będzie to nowoczesny skład FLIRT marki Stadler obsługiwany po stronie polskiej przez Koleje Dolnośląskie S.A., a po czeskiej przez Leo Express.

Bilety trafiły do sprzedaży kilka tygodni temu. A że były w bardzo atrakcyjnych cenach (od 27 zł za przejazd), zainteresowanie ich kupnem było ogromne.

W piątek (20 grudnia) okazało się, że sprzedano DWA RAZY WIĘCEJ BILETÓW NIŻ JEST MIEJSC W POCIĄGU.

Czeski przewoźnik zobowiązał się do podstawienia w sobotę (21 grudnia) rano na Dworzec Główny we Wrocławiu dwóch składów tak, aby wszyscy, którzy kupili bilety się zmieścili. A jak się nie zmieszczą, obiecał podstawienie autokarów.

Otrzymaliśmy niepokojącą informację o niekontrolowanej sprzedaży biletów przez czeskiego przewoźnika Leo Express, odpowiedzialnego za obsługę tego połączenia. W jej wyniku liczba biletów zakupionych przez pasażerów stanowi dwukrotność liczby dostępnych miejsc w pociągu Stadler Flirt 480, przewidzianym do obsługi tej trasy. Problem dotyczy przejazdu inaugurującego bezpośrednie połączenie kolejowe z Wrocławia do Pragi, który odbędzie się 21 grudnia 2019 roku o godz. 5:58. Natychmiast po otrzymaniu tej informacji Koleje Dolnośląskie wstrzymały sprzedaż biletów za pośrednictwem kanałów własnych tj. w Biurach Obsługi Klienta Kolei Dolnośląskich. Zarazem podjęliśmy działania, których celem było zobowiązanie czeskiego przewoźnika Leo Express do zapewnienia należytej obsługi wszystkich pasażerów, którzy zakupili bilet na wskazane połączenie.

Sformułowaliśmy również oczekiwanie, aby czeski przewoźnik dołożył wszelkich starań, zmierzających do uporządkowania systemu sprzedaży biletów a obecna sytuacja miała charakter incydentalny i nie powtórzyła się w przyszłości. Po interwencji Kolei Dolnośląskich czeski przewoźnik zobowiązał się do podstawienia dwóch pięcioczłonowych zestawów Flirt, zamiast planowanego jednego. Uzyskaliśmy również zapewnienie, że w przypadku wystąpienia analogicznego problemu dotyczącego powrotu pasażerów z Pragi do Wrocławia, Leo Express również zapewni dwa pięcioczłonowe zestawy Flirt, a w przypadku niemożności realizacji takiego rozwiązania, zadba o transport zastępczy w postaci autokarów.