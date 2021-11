Pociąg potrącił śmiertelnie dwoje nastolatków z Głuszycy. Do wypadku doszło na trasie Głuszyca - Ludwikowice Kłodzkie [AKTUALIZACJA] JJ/ADA

Do tragedii na torach w Głuszycy doszło wczoraj ok. godz. 12.00. Pociąg śmiertelnie potrącił tam dwoje nastolatków, którzy przechodzili przez tory. Linia kolejowa nr 286 między Ludwikowicami Kłodzkimi i Głuszycą była zablokowana przez kilka godzin. Mieszkańcy mówią, że to bardzo niebezpieczne miejsce