Pobijmy razem gitarowy rekord. Tym razem online (NIEZBĘDNIK GITARZYSTY)

Gitarowy Rekord Guinnessa 2020 odbędzie się w internecie!

Już po raz 18. we Wrocławiu zabrzmi legendarne "Hey Joe" Jimi Hendrixa. 1 maja 2020 r., jak co roku, gitarzyści biorący udział w biciu rekordu spotkają się, by wspólnie zagrać, ale... tym razem online.