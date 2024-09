Pobicie policjantów w Mieroszowie w powiecie wałbrzyskim, wyzwiska, agresja i groźby. Szykują się duże kłopoty

Nie wiadomo, co tak rozjuszyło i wywołało skrajną agresję u mężczyzn, wobec których interweniowali policjanci. Załagodzić sytuację próbowała kobieta, która starała się uspokoić zakutego w kajdanki mężczyznę. Zwracała się do niego po imieniu.

Jeden z policjantów zostaje przewrócony na ziemię, drugi jest kopany przez mężczyznę zakutego w kajdanki. Policjant używa wobec niego gazu pieprzowego. Widać wyraźną przewaga tężyzny fizycznej cywilów nad mundurowymi. Zdarzenie zostało zarejestrowane telefonem komórkowym i trafiło do mediów.

- Zabije Was k... j... - krzyczy m.in. jeden z mężczyzn.

- Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, jedna z osób nie chciała dać się wylegitymować i próbowała oddalić się z miejsca zdarzenia. Wtedy policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzny, który zaczął stawiać czynny opór i doszło do sytuacji, którą można zobaczyć na filmie.

Obaj ostatecznie zostali zatrzymani przez policję i doprowadzenie do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, która zastosowała wobec mężczyzn dozór policyjny oraz zakazała zbliżania się do pokrzywdzonych policjantów. Teraz odpowiedzą za naruszenie nietykalności osobistej funkcjonariuszy na służbie, znieważenie i zmuszanie do określonego działania.