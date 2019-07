PO odsłania karty. Kto "jedynką" do sejmu z list Koalicji Obywatelskiej?

Poznaliśmy nazwiska "lokomotyw" Koalicji Obywatelskiej na wrocławskich listach w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Jedynka może być dla wielu zaskakująca, tym bardziej, że jeszcze niedawno mówiło się, że może ona przypaść Tomaszowi Siemoniakowi...

Barbara Zdrojewska, obecna senator PO, jedynką tej partii na liście kandydatów do Sejmu. Prof. Alicja Chybicka - obecna posłanka, Ewa Wolak – radna miejska i Aleksander Marek Skorupa, radny wojewódzki i były wojewoda dolnośląski - tak z kolei wyglądają rekomendacje zarządu dolnośląskiej PO na wrocławską listę kandydatów do Senatu w jesiennych wyborach. Jeszcze kilka dni temu nieoficjalnie mówiono o pośle Tomaszu Siemoniaku, jako mocnym kandydacie na jedynkę listy kandydatów do Sejmu z Wrocławia. - Uznaliśmy, że to jednak nie jest dobry wybór – usłyszałem od jednego z polityków PO i ostatecznie jednak Siemoniak najprawdopodobniej otworzy wałbrzyska listę. W okręgu legnickim jedynką ma być Piotr Borys. To na razie rekomendacje, które musi zatwierdzić zarząd krajowy PO, choć – jak podkreślają wrocławscy działacze - takie wskazanie ma bardzo mocne, najczęściej decydujące znaczenie. Jak się jednak dowiedzieliśmy, jeszcze nie wiadomo czy rekomendowana na jedynkę na sejmowej liście, żona byłego prezydenta Wrocławia, zgodzi się na tę propozycję. Bardziej odpowiadałoby jej ponowne kandydowanie do Senatu. Kompletne, ostateczne listy wrocławskich kandydatów tej partii do Sejmu i Senatu, powinniśmy poznać we wtorek po spotkaniu krajowych władz Platformy.

W co gra Grzegorz Schetyna? Start Grzegorza Schetyny lidera Platformy Obywatelskiej i wciąż kompletowanej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie i osobisty pojedynek z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim jest już praktycznie przesądzony. Platforma wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych jako Koalicja Obywatelska wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. O tym, że - wydawałoby się - naturalny kandydat Platformy we Wrocławiu czyli Bogdan Zdrojewski wesprze jednak ludowców, potwierdził nam w niedawnym wywiadzie Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów należącej do klubu PSL i będącej też częścią Koalicji Polskiej. Były europoseł i minister kultury w rządzie PO-PSL mocno poróżnił się z Grzegorzem Schetyną po tym jak ten nie umieścił go na listach wyborczych do Europarlamentu. Jeszcze przed blisko tygodniem Grzegorz Schetyna zapowiedział, że "jedynką" we Wrocławiu będzie "godna osoba", ale spoza okręgu.

- Podobnie jak Janina Ochojska, która w wyborach do PE uzyskała blisko dwukrotnie lepszy wynik niż Bogdan Zdrojewski - powiedział przewodniczący PO. Wtedy właśnie zaczęto wskazywać Tomasza Siemoniaka byłego szefa MON, a obecnie wiceprzewodniczącego PO. Rekomendacja dla Barbary Zdrojewskiej na sejmową listę, może być więc albo ręką wysuniętą na zgodę w kierunku Bogdana Zdrojewskiego albo propozycją wykalkulowaną na jej odrzucenie przez samą rekomendowaną. Kto jeszcze na wrocławskiej liście Koalicji Obywatelskiej? Na liście tworzonej Koalicji we Wrocławiu gwarantowane miejsca wydają się mieć obecni parlamentarzyści. Pewnym miejsca może być szef sztabu wyborczego w stolicy Dolnego Śląska i obecny poseł PO - Michał Jaros. Na liście zobaczymy też obecną posłankę PO - Joannę Augustynowską, oraz posła Nowoczesnej - Krzysztofa Mieszkowskiego. Wciąż trwają negocjacje z Zielonymi, jeżeli zakończą się porozumieniem, to na wrocławskiej liście KO znajdzie się jeszcze Julia Rokicka, która bez powodzenia startowała w majowych wyborach z listy KE do Parlamentu Europejskiego.

