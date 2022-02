Po latach obniżek ceny polis OC pójdą w górę. We Wrocławiu i tak jest już najdrożej

W których miastach wojewódzkich OC jest najtańsze i jak na tle innych wypada teraz Wrocław? Pokazujemy to na kolejnych slajdach. Miasta poszeregowaliśmy od najniższych cen polis po najwyższe. Piszemy też, co - zdaniem ekspertów - czeka nas w tym roku jeżeli chodzi o zmiany stawek OC. Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestu, strzałek lub kursora.

Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press